Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 6'sı iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.
BUDO'nun saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.
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