Karacabey'de yakalanan iki firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü E.B. (51) ve İ.A'nın (45), Karacabey’de olduğu belirlendi.

Saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonda yakalanmalarının ardından adliyeye götürülen E.B. ve İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.