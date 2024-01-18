Karacabey'de yakalanan iki firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü E.B. (51) ve İ.A'nın (45), Karacabey’de olduğu belirlendi.
Saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonda yakalanmalarının ardından adliyeye götürülen E.B. ve İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.