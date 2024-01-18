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        Orhangazi'de manevra yapan kamyonun çarptığı kadın yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması nedeniyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:18
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        Orhangazi'de manevra yapan kamyonun çarptığı kadın yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması nedeniyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Yunus Emre A. (34) idaresindeki 16 ZA 200 plakalı kamyon, Yalova-Bursa kara yolu yan yolda, Turist Yolu Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada Naciye S'ye (61) çarptı. Kazada, kamyonun altında kalan kadın yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

        Kamyon sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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