Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek finali

Salon:CengizGöllü

Hakemler: Markus Zyber (Yunanistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Milenko, Nazlın Eda Kafkas, Ece Eke, Beliz Başkır)

CSM Lugoj: Ruban, Velikonja, Skrypak, Artin, Canak, Martiniuc (Popovic, Bagyinka, Coman, Vukcevic)

Setler: 25-22, 25-20, 25-11

Süre: 76 dakika (28, 26, 22)

BURSA

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.