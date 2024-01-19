Bursa Deniz Otobüslerinin akşam seferleri de iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruda, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-15.25 saatlerindeki 10 seferi de iptal edilmişti.

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