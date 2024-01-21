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        Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

        Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 07:38 Güncelleme: 21.01.2024 - 07:38
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        Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
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        Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor.

        Kestel ile İnegöl arasındaki yüksek rakımlı bölgelerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kestel ilçesi kırsal Ümitalan Mahallesi mevkisinde başlayan kar, İnegöl ilçesinde zaman zaman etkisini arttırıyor.

        Ümitalan mevkisinde ise sürücüler zor anlar yaşıyor.

        Kar temizleme çalışmalarını sürdüren Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yolu açık tutuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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