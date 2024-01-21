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        Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatili dolayısıyla pistler doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:05
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        Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
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        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatili dolayısıyla pistler doldu.

        Kar kalınlığının 45 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

        "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Küçük yaşlardaki çocuklar ise büyükleriyle kızak keyfi yaşadı, kar topu oynadı.

        Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler, öğretmenler eşliğinde kayak öğrenirken, özellikle çocuklar poşetlerle kaydı.

        Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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