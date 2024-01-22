Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaraladığı öne sürülen sanık hakim karşısında

        Bursa'da eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne birçok kez kafa atarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:52 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaraladığı öne sürülen sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da eski kız arkadaşını zorla aracına bindirip yüzüne birçok kez kafa atarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "tehdit", "hakaret", "tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık İrfan Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Müşteki Sibel Kahraman, yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Olay günü eğlence mekanında karşılaştıklarını ve konuşmak için eski kız arkadaşını arabaya götürdüğünü anlatan sanık, Kahraman'ın alkollü olduğunu ve bu sebeple yere düştüğünü ileri sürdü.

        Boyunun uzun olduğunu ve müştekiye kafa atmadığını savunan sanık, suçlamaları kabul etmedi.

        Sanığın beyanlarının doğru olmadığını dile getiren Sibel Kahraman ise İrfan Ş'nin kendisini zorla dışarı çıkardığını ve defalarca kafa attığını öne sürdü.

        İrfan Ş'nin kendisine daha önce de farklı şekilde şiddet uyguladığını iddia eden Kahraman, şikayetçi olduğunu yineledi.

        Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İrfan Ş. ile eski kız arkadaşı Sibel Kahraman, Nilüfer ilçesinde 10 Eylül'de eğlence mekanında karşılaşmıştı. İrfan Ş. tarafından zorla aracına bindirilen Kahraman, araçtan indirildikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu. Hastaneye götürülen Kahraman, yüzünden darbeye bağlı yaralandığı belirlenerek tedaviye alınmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan İrfan Ş. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser

        Benzer Haberler

        Eski sevgilisi Sibel'in vücudunda sigara da söndürmüş
        Eski sevgilisi Sibel'in vücudunda sigara da söndürmüş
        OTOMOBİLLE ÇARPARAK YARALADIĞI YAYANIN YANINDA AĞLADI
        OTOMOBİLLE ÇARPARAK YARALADIĞI YAYANIN YANINDA AĞLADI
        Otomobille çarparak yaraladığı yayanın yanında ağladı
        Otomobille çarparak yaraladığı yayanın yanında ağladı
        Bursaspor - Karacabey Belediyespor: 1-2
        Bursaspor - Karacabey Belediyespor: 1-2
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Uludağ'da yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor