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        Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar

        FATİH ÇAPKIN - Bursalı Şahin ailesinin fertleri, dededen toruna üç kuşaktır çarşı ve mahalle bekçiliği mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:19
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        Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
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        FATİH ÇAPKIN - Bursalı Şahin ailesinin fertleri, dededen toruna üç kuşaktır çarşı ve mahalle bekçiliği mesleğini sürdürüyor.

        Geceleri halkın huzuru ve güvenliği için sokaklarda devriye gezilen, suç ve suçlularla mücadele edilen bekçiliğe ailede ilk adımı, İsmail Şahin 1954'te mesleğe başlayarak attı.

        Şahin'den sonra ağabeyi Salih Şahin de 1957'den itibaren yıllarca bu mesleği yaparak, emniyet teşkilatından emekli oldu.

        İkinci kuşakta Gürsel Şahin de babası Salih ve amcasının izinden giderek çarşı ve mahalle bekçiliğini tercih etti.

        Şahin, 1987'de Osmangazi ilçesindeki Çarşı Polis Merkezi'nde göreve başladıktan sonra Keles ilçesine atandı. Gece bekçiliği uygulamasının 1990'ların ortalarında kaldırılmasının ardından aynı ilçede polis merkezinde görevini sürdüren Şahin, 34 yıl hizmet verdiği teşkilattan 2021'de emekliye ayrıldı.

        Gürsel Şahin'den sonra oğulları 36 yaşındaki Abdulbaki ve 27 yaşındaki Bahadır da ata mesleğini devam ettirdi.

        Abdulbaki Şahin babasının ilk görev yerinde, kardeşi ise Keles'te babasının emekli olduğu polis merkezinde görev yapıyor.

        - "İnsan kendini koruyamazsa toplumu koruyamaz"

        Gürsel Şahin, AA muhabirine, yıllar önce babasından habersiz bekçilik sınavına girdiğini söyledi.

        Daha sonra anlattığında babasının gülümseyerek "Hayırlı olsun" karşılığını verdiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

        "İlk görev yerim olan Çarşı Karakolu'nda başladım. 5 ay görev yaptıktan sonra Keles'e tayinim çıktı. Burada 34 yıl görev yaptıktan sonra 2021 yılında emekli oldum. Üç erkek evladımdan ikisi bekçi oldu. Çocuklarım da ata mesleğini yaptığı için çok mutluyum. Benim için fevkalade bir durum bu. Hem ben hem de ailem bu duruma aşinayız. Ailelerimizde hanımlarımız da bizi destekliyor, onlar bizi desteklemese bu kadar çalışamazdık. Çünkü sürekli gece çalışıyoruz. Her akşam sabaha kadar ne olduğu belli değil çünkü gece olumsuzlukların perdesidir. Biz bu görevi seçmekle önce kendimizi koruyoruz. Çünkü insan kendini koruyamazsa toplumu koruyamaz. Toplum da bizi kabul ediyor, bize 'bekçi amca', 'bekçi baba' diye hitap ediyorlar."

        Şahin, merhum babası ve amcasıyla başlayan mesleği oğullarının sürdürmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

        Abdülbaki Şahin de özel bir firmada çalışırken yıllar sonra yeniden bekçi alımı yapılacağını öğrenince müracaat edip 2018'de mesleğe başladığını dile getirdi.

        Şehrin sokaklarında geceleri halkın güvenliği için çalışmanın kendisine huzur verdiğini kaydeden Şahin, şunları anlattı:

        "Babamın ilk görev yerinde bekçiliğe başladım. Kardeşimin de babamın emekli olduğu yerde göreve başlaması güzel bir tevafuk oldu. Bu mesleği bizden sonraki kuşaklara aktarmak, sadece kendi içimizde değil komşularımıza, arkadaşlarımıza da sevdirebilmek için her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

        - "Soyadınızı 'bekçi' olarak değiştirin" diyenler oldu

        Şahin, aile büyüklerinin de bekçilik yaptığını duyanların şaşkınlıkla karşıladığını, akıllarına Kemal Sunal filmlerindeki bekçi sahnelerinin geldiğini, "Soyadınızı 'bekçi' olarak değiştirin." diyenler olduğunu belirtti.

        Bahadır Şahin ise birçok insan gibi meslek seçerken babasını örnek aldığını vurguladı.

        Ağabeyi başladıktan sonra mesleğe merakının daha da arttığını anlatan Şahin, "Küçükken babamdan dolayı emniyet teşkilatına hep merakım oldu. Küçüklüğümden beri karakolda babamın yanında çok zaman geçirdim. Allah bana da bu kutsal mesleği nasip etti. Meslek sahibi olmak bir yana, vatana, millete ve bayrağa hizmetimiz de beni ayrıca gururlandırdı ve mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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