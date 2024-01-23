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        Bursa'da komşular arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:32
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        Bursa'da komşular arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak yaşayan Ertaş Gezengilciler (52) ile komşusu Erdinç Cedik (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti.

        Yaralanan Gezengilciler ile Cedik, çevredekiler tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ertaş Gezengilciler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Erdinç Cedik'in ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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