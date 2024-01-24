Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Öznur Tosun

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

        Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Eren Kanlı, Nwachukwu, Murat Al, Einisamarein (Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican Çakır)

        Setler: 25-19, 21-25, 25-18, 25,18

        Süre: 97 dakika (26, 26, 23, 22)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        Ali Diken cinayetinde itiraf geldi!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı

        Benzer Haberler

        Orta Bosna Kantonu heyeti, Bursalı iş insanlarına yatırım fırsatlarını anla...
        Orta Bosna Kantonu heyeti, Bursalı iş insanlarına yatırım fırsatlarını anla...
        Ferhat, ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu
        Ferhat, ara sokakta başından vurulmuş olarak ölü bulundu
        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
        Bursa'da polis denetimlerinde 20 şüpheli gözaltına alındı
        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu
        Bursaspor'un yeni teknik direktörü Ümit Şengül oldu
        36 saat sonra bulunan çocukların babası: Kaçmayı alışkanlık haline getirdil...
        36 saat sonra bulunan çocukların babası: Kaçmayı alışkanlık haline getirdil...
        Bursa'da servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da servis midibüsünün altında kalan motosikletin sürücüsü öldü