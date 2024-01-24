Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatöz, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Eren Kanlı, Nwachukwu, Murat Al, Einisamarein (Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican Çakır)

Setler: 25-19, 21-25, 25-18, 25,18

Süre: 97 dakika (26, 26, 23, 22)

BURSA

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