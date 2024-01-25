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        Bursa'da bir iş yerine silahla ateş açıldı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 03:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 03:39
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        Bursa'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polis bölgede yaptığı incelemede, boş kovanlar buldu. Mermilerin, iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.

        Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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