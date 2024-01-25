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        Bursa'da servis aracı sahibini öldüren sanık müebbet hapis istemiyle yargılanıyor

        Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:31
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        Bursa'da servis aracı sahibini öldüren sanık müebbet hapis istemiyle yargılanıyor
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        Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali D. (47), maktulün eşi Kamile Öğütçü ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, Ali D'nin maktule karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, Aysun Y'ye karşı eyleminden dolayı da "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Maktulün eşi de sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

        Sanık Ali D. ise öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde geçen yıl mayıs ayında yaşanan olayda, iddiaya göre Kamil Öğütçü (50), Ali D. tarafından sevgilisi Aysun Y'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurularak öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali D. ve Aysun Y'yi gözaltına almıştı. Ali D. tutuklanmış, Aysun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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