Bursa Deniz Otobüslerinin 7 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.