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        Bursa Deniz Otobüslerinin 7 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:49
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        Bursa Deniz Otobüslerinin 7 seferi iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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