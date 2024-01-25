Bursa Deniz Otobüslerinin 7 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de gerçekleştirilemedi.
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