Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Bahov, Emre Batur (Caner Ergül, Ahmet Samet Baltacı, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic, Muzaffer Yönet, Osman Çağatay Durmaz, Onur Günaydı)

Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 25-20, 12-15

Süre: 132 dakika (27, 26, 29, 29, 21)

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