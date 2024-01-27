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        Bursa'da yokuş aşağı hareket eden kamyonun park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada

        Bursa'da arızalı kamyon, tamir sırasında yokuş aşağı geri geri hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:56
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        Bursa'da yokuş aşağı hareket eden kamyonun park halindeki 3 araca çarptığı kaza kamerada
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        Bursa'da arızalı kamyon, tamir sırasında yokuş aşağı geri geri hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

        Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Karşıbağlar Caddesi'nde, 55 AEJ 437 plakalı kamyon arızalandı.

        Yol kenarına çekilen kamyon, tamir edilmeye çalışılırken yokuş aşağıya geri hareket etmeye başladı.

        Sürücü, kamyona yetişip direksiyona geçse de park halindeki 3 araca çarpmasını engelleyemedi.

        Kamyon ve söz konusu 3 aracın hasar gördüğü kaza nedeniyle olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Daha sonra araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

        Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, kamyonun yokuş aşağı hareket ederek hızlanıp park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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