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        Bursa'da evdeki yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:22
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        Bursa'da evdeki yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kazımkarabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm binaya yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Binanın birinci katında bulunanlar kendi imkanları ve mahallelinin yardımıyla evden çıktı. 3. katta bulunan 4 kişilik aile, yoğun duman nedeniyle binadan çıkamadı.

        Bir süre balkon ve pencerede bekleyen aile, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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