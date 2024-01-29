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        GÜNCELLEME - Bursa'da eğlence mekanında 3 çalışanı silahla yaralayan zanlı 128 gün sonra yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişiyi tabancayla yaraladıktan 128 gün sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:05
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        GÜNCELLEME - Bursa'da eğlence mekanında 3 çalışanı silahla yaralayan zanlı 128 gün sonra yakalandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişiyi tabancayla yaraladıktan 128 gün sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

        Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında 22 Eylül 2023'te çalışanlarla tartışan ve 3 çalışanı yaralayıp olay yerinden kaçan Mertcan A, (25) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İl dışına kaçtığı belirlenen zanlının, bir ticari takside sahte kimlikte yakalandığı öğrenildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mertcan A'nın eğlence mekanından çıkarıldıktan sonra olay yerine çağırılan babasıyla konuştuğu, bölgeden ayrılırken iş yeri çalışanlarından birine tokat attığı görülüyor. Kayıtlarda, Mertcan A'nın daha sonra çıkan arbedede tabancayla kalabalığa aldırış etmeden ateş açıp otomobiliyle bölgeden uzaklaşması da yer alıyor.

        Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 22 Eylül 2023'te çalışanlarla tartışan Mertcan A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan (45) yaralanmıştı. Yaralılar yolun karşısındaki özel hastaneye taşınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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