GÜNCELLEME 2 - Bursa'da eğlence mekanında 3 çalışanı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişiyi tabancayla yaraladıktan 128 gün sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında 22 Eylül 2023'te çalışanlarla tartışan ve 3 çalışanı yaralayıp olay yerinden kaçan Mertcan A, (25) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mertcan A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl dışına kaçtığı belirlenen zanlının, bir ticari takside sahte kimlikte yakalandığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mertcan A'nın eğlence mekanından çıkarıldıktan sonra olay yerine çağırılan babasıyla konuştuğu, bölgeden ayrılırken iş yeri çalışanlarından birine tokat attığı görülüyor. Kayıtlarda, Mertcan A'nın daha sonra çıkan arbedede tabancayla kalabalığa aldırış etmeden ateş açıp otomobiliyle bölgeden uzaklaşması da yer alıyor.

Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 22 Eylül 2023'te çalışanlarla tartışan Mertcan A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan (45) yaralanmıştı. Yaralılar yolun karşısındaki özel hastaneye taşınmıştı.