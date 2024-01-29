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        Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:15
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        Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Esenevler Mahallesi 2. Emrah Sokak'ta eşi Seher A.K'yi (42) başına merdaneyle vurduktan sonra boğarak öldürdüğü öne sürülen Turgay K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi Kent Meydanı'nda yakalandı.

        İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Turgay K'nin ifadesinde eşiyle birkaç aydır kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve olay günü eşinin başına merdaneyle vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

        Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Turgay K, dün sabah saatlerinde tartıştığı eşi Seher A.K'yı öldürdükten sonra baldızına "Ablanı öldürdüm" şeklinde mesaj gönderip kaçmıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Seher A.K'nın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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