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        Karacabey ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:10
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        Karacabey ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonda şüpheli K.C'yi (46) yakalayan polis, yaptığı aramada satışa hazır 251 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan K.C, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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