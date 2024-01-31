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        Bursa'da bir kadını rehin alan silahlı zanlının ölümüyle ilgili davada sanık beraat etti

        Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin alan silahlı şüphelinin, polisin müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan komiser hakkında beraat kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:25
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        Bursa'da bir kadını rehin alan silahlı zanlının ölümüyle ilgili davada sanık beraat etti
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        Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin alan silahlı şüphelinin, polisin müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan komiser hakkında beraat kararı verildi.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık komiser Adnan Barış B'nin avukatı ile ölen Raşit Atila'nın yakınları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık için beraat kararı verdi.

        - Olay

        Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs 2022'de, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'ya yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

        Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilememiş, polis müdahalesi sırasında etkisiz hale getirilmeye çalışılırken vurulmuştu.

        Suç kaydı bulunan Atila kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Beyza A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış B. hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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