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        Orhangazi'de yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 08:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:01
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        Orhangazi'de yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Umutcan C. (25) idaresindeki 58 EL 571 plakalı otomobil, Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki polis aracı maketine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan Can M. (29) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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