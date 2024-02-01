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        Bursa'da park halinde alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otobüs yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:55
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        Bursa'da park halinde alev alan otobüs kullanılamaz hale geldi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otobüs yandı.

        Veysel Karani Mahallesi Vize Sokak'ta otobüs park alanındaki 34 HMN 156 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevlere Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangın, park alanındaki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

        Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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