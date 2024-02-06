Bursa'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
M.Ç'nin (33) kullandığı 16 LDR 58 plakalı kamyonet, Bağlarbaşı Mahallesi 1. Nazlı Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada Necibe Şahin'e (87) çarptı.
Kadının aracın altında kalması üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şahin, sokakta bulunan bir forkliftle kaldırılan aracın altından çıkarıldı.
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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