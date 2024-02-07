Bursa'da bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında göçük nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Sürücülerin bir sorun yaşamaması için bölgeye ulaşımın alternatif güzergahlardan yapılacağı duyuruldu.

Bilginler Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantının sağlandığı bölümde devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında, caddenin kaldırım ve bariyer kısımlarında göçük meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.