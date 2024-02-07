Bursa'da bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında göçük nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çökme yaşanan yol araç ve yaya ulaşımına kapatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çökme yaşanan yol araç ve yaya ulaşımına kapatıldı.
Bilginler Caddesi'nin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantının sağlandığı bölümde devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında, caddenin kaldırım ve bariyer kısımlarında göçük meydana geldi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına başlandı.
Sürücülerin bir sorun yaşamaması için bölgeye ulaşımın alternatif güzergahlardan yapılacağı duyuruldu.
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