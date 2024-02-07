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        Bursa'da "kaçak" koyunları jandarma ekipleri dron yardımıyla buldu

        Bursa'da bahçe çitlerindeki aralıktan kaçan koyunlar, jandarma ekiplerince dron ile bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 00:51 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:57
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        Bursa'da "kaçak" koyunları jandarma ekipleri dron yardımıyla buldu
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        Bursa'da bahçe çitlerindeki aralıktan kaçan koyunlar, jandarma ekiplerince dron ile bulundu.

        Osmangazi ilçesi kırsal Dürdane Mahallesi'nde 46 yaşındaki E.U, bahçesinden kaçan 10 koyununun kaybolduğunu bildirdi.

        Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı ve JÖH Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından dron kullanılarak yürütülen çalışma sonucu koyunlar, Dervişharmanı mevkisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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