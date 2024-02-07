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        Bursa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:23
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        Bursa'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kerem E. (18) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Kazanın şiddetiyle sürücü ile yanındaki T.T. (17) motosikletten savrularak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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