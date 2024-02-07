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        Bursa'da ekipler kötü koku şikayetiyle gittikleri evden 1 kamyon çöp çıkardı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu 2 katlı evden 1 kamyon çöp çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:24
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        Bursa'da ekipler kötü koku şikayetiyle gittikleri evden 1 kamyon çöp çıkardı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu 2 katlı evden 1 kamyon çöp çıktı.

        Tayakadın Mahallesi'nde eşi M.A. (70) ve kızı S.A. (32) ile yaşayan M.A'nın (60) evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese yönlendirildi.

        Ekipler, evde yaptıkları incelemede, çöp poşetlerinde çok sayıda konserve yemek, kumaş ve tencerelerin bulunduğunu ve M.A'nın beslediği sahipsiz kediler için kaynattığı kemik suyu ile etlerin çürüdüğünü belirledi.

        Alınan izinlerin ardından evde temizlik yapan ekipler, 1 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin arasından çıkan bozuk paralar ve ziynet eşyaları, ekiplere tepki gösteren M.A'ya teslim edildi.

        Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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