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        Bursa'da bir kişi anne babasını ve kardeşini öldürdü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 07:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:08
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        Bursa'da bir kişi anne babasını ve kardeşini öldürdü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını ve araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli A.Y. (19) babası S.Y. (64) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli babasını, ardından da araya girmek isteyen annesi Z.Y. (55) ve erkek kardeşi M.Y'yi (15) bıçak ve pompalı tüfekle öldürdü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı.

        Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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