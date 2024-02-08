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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi anne babasını ve kardeşini öldürdü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını, araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 07:00 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:00
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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişi anne babasını ve kardeşini öldürdü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını, araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldürdü.

        Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli Abdülsamet Yayaşit (29), babası Seyithan Yayaşit (64) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülsamet, babasını ardından da araya girmek isteyen annesi Zozan Yayaşit'i (55) ve erkek kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) tüfekle vurdu.

        Şüpheli, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i yakalayıp bıçakla öldürdü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı. Abdülsamet Yayaşit'in olay yerinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu ise ekiplerce güvence altına alındı.

        Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

        Abdülsamet Yayaşit'in eşinden 6 yıl önce boşandığı ve 7 yaşındaki çocuğunun da kendi ailesinin yanında kaldığı belirlendi.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Eşimden yıllar önce ayrıldım. Babam özel hayatıma çok karıştığı için tartışma çıktı." dediği öğrenildi.

        Cenazelerin morgda yapılan işlemlerden sonra ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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