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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da anne babasını ve kardeşini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı babasını, araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:34 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:34
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da anne babasını ve kardeşini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı babasını, araya giren annesiyle kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

        Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde, şüpheli Abdülsamet Yayaşit (29), babası Seyithan Yayaşit (64) ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülsamet Yayaşit, babasını ardından da araya girmek isteyen annesi Zozan Yayaşit'i (55) ve erkek kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) tüfekle vurdu.

        Şüpheli, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i yakalayıp bıçakla öldürdü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis zanlıyı elindeki bıçakla yakaladı. Abdülsamet Yayaşit'in olay yerinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu ise ekiplerce güvence altına alındı.

        Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

        Abdülsamet Yayaşit'in, "yaralama suçu"ndan kaydının olduğu, bu suçtan girdiği cezaevinden 6 ay önce tahliye olduğu, eşinden boşandığı ve 7 yaşındaki çocuğunun da kendi ailesinin yanında kaldığı belirlendi.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Eşimden yıllar önce ayrıldım. Babamla önceden de çok kavga ederdik bana üveymişim gibi davranırdı. Olay gecesi yine aramızda tartışma çıktı." dediği öğrenildi.

        Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülsamet Yayaşit, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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