Bursa'da maden ocağında göçük altında kalan işçi öldü
Bursa'nın Harmancık ilçesinde, maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde, maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, özel bir şirket tarafından krom madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi.
İşçilerden Beytullah Çohadar (37), tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı.
Kurtarma ekiplerince ulaşılan işçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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