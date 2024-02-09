Bursa'da Gürsel Kavan Camisi'nin temeli atıldı

Bursa'da Ulu Cami Onarım ve Bakım Derneğince inşası devam eden Ulu Cami İslami İlimler ve Kuran Eğitim Merkezi bünyesinde yer alacak Gürsel Kavan Camisi'nin temeli atıldı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, çok önemli bir eserin inşaatının devam ettiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim ilimlerinde derinleşecek hocaların bu eğitim merkezinde yetişeceğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Neden bu kadar çok cami yapılıyor?', 'Bu camiler fazla değil mi? bu gibi cümleleri kullanan insanlar maalesef bu toplumda bulunabiliyor ama Rabbimizin dinine, yüce İslam'a hizmet etmenin yolu neyse biz bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorsak, işte bu yüce devletin de kuruluşunun temelleri aslında bu yüce değerlere dayanıyor. Biz inşa ettiğimiz her camiyle aslında bu topraklara bir kez daha mühür vuruyoruz."

​​​​​​​Varank, ülkenin değerlerine sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Bu ülkeyi nasıl inşa ettik? Nasıl kurduk? Milli mücadelemizi nasıl yerine getirdik? Bunları hem bileceğiz, hem yaşayacağız hem de çocuklarımıza öğreteceğiz. Kelime- i tevhitten, ezanlardan cahilce rahatsız olan insanlar var. Bizim onlara gerçeği göstermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da külliye inşaatını yapan dernek yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı da merkezde tatbikat camisinin yanı sıra konaklama, yemekhane, spor salonu, idare büro ve konferans salonu gibi birimlerin yer alacağını ifade etti.

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu da merkezin Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra dualar eşliğinde caminin temeline harç döküldü.

Temel atma törenine AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Müftü Yardımcısı Faruk Güneş ile çok sayıda davetli katıldı.