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        GÜNCELLEME - Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:13
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        GÜNCELLEME - Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

        Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kutlu, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Kutlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan şüpheli E.D'nin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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