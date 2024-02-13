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        GÜNCELLEME - Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:50
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        GÜNCELLEME - Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Haşim G. idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu Bursa-Çanakkale kara yolu Tophisar Mahallesi yakınında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Haşim G. ile Fahriye D'nin (58) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem D. (62) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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