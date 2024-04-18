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        GÜNCELLEME - Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:53
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        GÜNCELLEME - Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.

        Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı.

        Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla mağarada bulunan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetleri, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu mağaradan çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Jandarma ekiplerinin mağaradaki incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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