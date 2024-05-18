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        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesini ziyaret etti

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:41
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        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesini ziyaret etti
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        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu.

        Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette ikili, ilçenin spor altyapısı, gençlerin spora teşviki ve gelecekteki projeler hakkında görüştü.

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki tecrübelerini ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini paylaşarak, Mustafakemalpaşa'nın spor olanaklarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu.

        Görüşmenin ardından Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

        Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, "Kıymetli Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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