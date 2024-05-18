Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediyesini ziyaret etti

Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, "Kıymetli Başkanımızı ilçemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Aziz Yıldırım ve Şükrü Erdem, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki tecrübelerini ve sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini paylaşarak, Mustafakemalpaşa'nın spor olanaklarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'i makamında ziyaret etti.

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