Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da aynı adrese yemek götüren 25 motokuryeye "asılsız sipariş" şoku

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 fast food işletmesi ve restorandan asılsız yemek siparişi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da aynı adrese yemek götüren 25 motokuryeye "asılsız sipariş" şoku
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 fast food işletmesi ve restorandan asılsız yemek siparişi verildi.

        Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden birbirine yakın saatlerde ilçedeki fast food işletmeleri ve restoranlardan mobil uygulama üzerinden yemek istendi.

        Teslimata çıkan 25 motokurye, evin önünde toplanması üzerine müşteri olarak ismi bildirilen A.O'nun (18) bu adreste yaşamadığı, siparişlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

        Kapıyı açan olmayınca telefonla ulaşılan A.O, kimseye yemek siparişi vermediğini, kendisi adına bunu başka birilerinin yaptığını söyledi.

        Evin bulunduğu sokağa birkaç dakika arayla gelen kuryeler ve motosikletlerinin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

        - Bilgileri ele geçirilen genç, polise şikayetçi oldu

        Asılsız sipariş mağduru döner salonu işletmesi Ahmet Göçtürk, gazetecilere, bunu yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

        Online ya da kapıda ödeme şeklinde olduğu için çoğunlukla teslimat öncesi para almadıklarını belirten Göçtürk, "Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır." diye konuştu.

        Göçtürk, motokuryenin geri getirdiği yemeği sahipsiz hayvanlara verdiklerini anlattı.

        Pide salonu işletmecisi Erdal Girgin de kurye aradığında olaydan haberdar olduğunu dile getirerek, mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

        Sanal oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu kendi adına asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulan A.O'nun, babasıyla Karacabey Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Çifte cinayetin ardından miras anlaşmazlığı çıktı
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        24 kiloluk yayın balığı yakalayan 2 arkadaşa para cezası
        24 kiloluk yayın balığı yakalayan 2 arkadaşa para cezası
        Kalkınma Ajanslarının "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı" başlı...
        Kalkınma Ajanslarının "TechUP-Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı" başlı...
        Ömrünü yelkenciliğe adayan kulüp başkanı, Mudanya'da sporcu yetiştiriyor
        Ömrünü yelkenciliğe adayan kulüp başkanı, Mudanya'da sporcu yetiştiriyor
        Bursa'da yarın düzenlenecek sempozyumda uzmanlar vatandaşlara kolon kanseri...
        Bursa'da yarın düzenlenecek sempozyumda uzmanlar vatandaşlara kolon kanseri...
        "Mini mini birler" işitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendi
        "Mini mini birler" işitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendi
        Bursa'da 6 ayda 23 kilo veren diyetisyen danışanlarına kendisini örnek göst...
        Bursa'da 6 ayda 23 kilo veren diyetisyen danışanlarına kendisini örnek göst...