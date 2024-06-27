Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da silahını temizlerken kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 23:54 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da silahını temizlerken kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çiftehavuzlar Mahallesi Balıklı Sokak'taki 2 katlı evin üst katında yaşayan Suriye uyruklu İmran Matar (22), ruhsatsız silahını temizlemek için terasa çıktı.

        Matar, temizlik yaptığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

        Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Matar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!

        Benzer Haberler

        Bursa'da husumetlisini kamyonete binerken silahla vuran zanlı tutuklandı
        Bursa'da husumetlisini kamyonete binerken silahla vuran zanlı tutuklandı
        Bursa'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan sanık tahliye edildi
        Bursa'da eşini ve akrabasını silahla yaralayan sanık tahliye edildi
        Husumetlisini vurduğu tabancayı çöpte bulduğunu öne sürdü
        Husumetlisini vurduğu tabancayı çöpte bulduğunu öne sürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vuran şüpheli tutuklandı
        Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı
        Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi; 1'i ağır, 4 yaralı
        Bursa'da 11 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli astsubayın bedeni ailesine...
        Bursa'da 11 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli astsubayın bedeni ailesine...