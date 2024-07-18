Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, E.A, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Osmangazi ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan kavgada E.E, G.E, G.E. ve E.E. yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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