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        Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:26
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        Bursa'da iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Merkez Osmangazi ilçesinde iki ailenin fertleri arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan kavgada E.E, G.E, G.E. ve E.E. yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olaya ilişkin şüpheliler E.A, İ.A, E.A, M.A. ve N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, E.A, M.A. ve N.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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