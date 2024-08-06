Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yazın mantar enfeksiyonlarından uzak durmak için hijyen önemli

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Zahide Sevil Aytekin, yaz aylarında artan mantar enfeksiyonlarına maruz kalmamak için hijyenle ilgili önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazın mantar enfeksiyonlarından uzak durmak için hijyen önemli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Zahide Sevil Aytekin, yaz aylarında artan mantar enfeksiyonlarına maruz kalmamak için hijyenle ilgili önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aytekin, mantar enfeksiyonuna yol açan mikroorganizmaların sıcak havalarda daha çok üreme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

        Terleme fonksiyonu çok arttığı için özellikle kıvrım bölgelerinde koltuk altı, kasık, ayak parmak arası, kalça gibi hava almayan bölgelerde daha çok mantar enfeksiyonu oluştuğunu, sık yıkanma ve iyi kurulanamama gibi durumlarda da buna maruz kalınabileceğini aktaran Aytekin, şöyle devam etti:

        "Mantar enfeksiyonlarının çok çeşitli türleri bulunuyor. Şiddetli seyredenleri de var, daha lokalize seyredenleri de var. Mantar enfeksiyonlarında genelde krem, sprey, şampuan gibi ilaç gruplarını tercih ediyoruz. Çok şiddetlendiği dönemlerde hap tedavileri de gündeme gelebilir. Tabii ki hastanın yaşına göre ve mevcut kullandığı diğer ilaçların durumuna göre tedaviler değişebiliyor. Genelde 1 ya da 1,5 ay sürebilen tedaviler. Hastalarımızın alması gereken bazı önlemler var. Bunları da hastalarımıza anlatıyoruz."

        - "Pamuklu kıyafet tercih edilebilir"

        Terlemenin artması ile mantar enfeksiyonunun yayılmasının daha da kolaylaştığını vurgulayan Aytekin, mecbur kalmadıkça aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılması gerektiğini aktardı.

        Vücut hijyenine çok dikkat edilmesine gerektiğine dikkati çeken Aytekin, “Özellikle koltuk altı, kasık, kalça, ayak parmak arası gibi zaten çok iyi havalanamayan bölgeleri iyi temizlemek ve kuru kalmasına dikkat etmek çok önemli. Ayrıca ev içinde kişisel eşyaların, özellikle terlik, havlu, çorap gibi eşyaların ortak kullanılmaması da önem arz ediyor. Bunun dışında pamuklu kıyafet tercih edilebilir. Vücuda çok yapışan sıkı ve dar çamaşırlar ile sentetik kumaşlar, terlemeyi daha da artırdığı için enfeksiyonların daha kolay oluşmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        "Küresel piyasalardaki oynaklık geçici bir panik atağa benziyor"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Gerçek okuldaki taramada ortaya çıktı! Şimdi kalp nakli bekliyor
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Mutsuzluğun maliyeti 91 milyar dolar
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

        Benzer Haberler

        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor
        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor
        Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hed...
        Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hed...
        Bursa'da uğradığı saldırıda ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans...
        Bursa'da uğradığı saldırıda ayakkabısının ucuna mermi isabet eden kişi şans...
        Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı
        Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı
        Camide bulduğu içinde 43 bin TL'lik döviz olan çantayı polise teslim etti
        Camide bulduğu içinde 43 bin TL'lik döviz olan çantayı polise teslim etti
        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden toplu sünnet şöleni
        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden toplu sünnet şöleni