İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı motosiklet kazasında öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay trafik kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göreğ, Şeref Ay (42) yönetimindeki 16 KLH 20 plakalı motosiklet, Ümitalan mevkisinde Ramazan C. (40) idaresindeki 34 BHY 769 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Şeref Ay, 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.