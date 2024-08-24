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        6. Mudanya Kitap Fuarı açıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen kitap fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:34
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        6. Mudanya Kitap Fuarı açıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen kitap fuarı başladı.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mütareke Meydanı'ndaki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Mudanya halkı olarak mirasa sahip çıktıklarını, bir kez daha kültür ve sanatın evrensel dilinde buluştuklarını söyledi.

        Temasını "değişim" olarak belirledikleri fuarın büyük bir heyecanla kapılarını açtığını belirten Dalgıç, ziyaretçilerin 6 gün boyunca kitapların büyülü dünyasında yeni keşiflere çıkacağını söyledi.

        Balonların olduğu büyük bir maket kitap kapağının küçük bir kız çocuğu eşliğinde açılmasıyla başlayan fuarın açılışına CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile çok sayıda kişi katıldı.

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