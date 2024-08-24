6. Mudanya Kitap Fuarı açıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen kitap fuarı başladı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mütareke Meydanı'ndaki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Mudanya halkı olarak mirasa sahip çıktıklarını, bir kez daha kültür ve sanatın evrensel dilinde buluştuklarını söyledi.

Temasını "değişim" olarak belirledikleri fuarın büyük bir heyecanla kapılarını açtığını belirten Dalgıç, ziyaretçilerin 6 gün boyunca kitapların büyülü dünyasında yeni keşiflere çıkacağını söyledi.