Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:06 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bursa-Balıkesir kara yolunda Bursa yönüne seyreden Ali A. idaresindeki 16 BEC 637 plakalı tır, Uluabat Mahallesi'nde trafik ışıklarında dönüş yapan Hüseyin T'nin (44) kullandığı 16 EGM 96 plakalı otomobile çarptı.

        Tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle yaşandığı iddia edilen kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin T. ve aynı araçtaki Tülay A. (47), sağlık görevlilerince ilk müdahalelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Karacabey'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Karacabey'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Kıbrıs gazisi İbrahim Vefa Aydın, Orhangazi'de askeri törenle son yolculuğu...
        Kıbrıs gazisi İbrahim Vefa Aydın, Orhangazi'de askeri törenle son yolculuğu...
        Deniz otobüsünün tuvaletindeki ölümde uyuşturucu şüphesi
        Deniz otobüsünün tuvaletindeki ölümde uyuşturucu şüphesi
        Sağlıksız beslenme genç yaşta kalp damar hastalığına yol açabiliyor
        Sağlıksız beslenme genç yaşta kalp damar hastalığına yol açabiliyor
        Orhangazi'de otoyolda kamyonetin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Orhangazi'de otoyolda kamyonetin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan gölet...
        Bursa'nın AB tescilli ürünlerinin de yetiştirildiği arazileri sulayan gölet...