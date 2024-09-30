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        Mudanya'da futbol kulübü başarılı öğrencilerini ödüllendiriliyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde futbol akademisi öğrencilerini başarıyı teşvik etmek için ödüllendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 09:19 Güncelleme: 30.09.2024 - 09:24
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        Mudanya'da futbol kulübü başarılı öğrencilerini ödüllendiriliyor
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde futbol akademisi öğrencilerini başarıyı teşvik etmek için ödüllendiriyor.

        Mudanya Altai Spor Kulübünün genç yetenekleri ortaya çıkarmak, çocukların bedensel gelişimine ve akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği futbol akademisi devam ediyor.

        Futbolcu adaylarının sportif başarısı ile saha dışındaki davranışlarının değerlendirildiği akademide, örnek işlere imza atan öğrencilere krampon hediye ediliyor.

        Örnek davranışlarından dolayı sporculardan Sıraç Ali Çevirme ve Levent Yiğit'in kramponla ödüllendirildiği futbol akademisinde başarı gösteren öğrencilerin teşvik edilmeye devam edilecek.

        Mudanya Altai Spor Kulübü sorumlu antrenörü Ümit Geçim, yaptığı açıklamada, örnek bir öğrencinin okulu ve futbolu sorunsuz şekilde ilerletebileceğini belirtti.

        Örnek öğrencinin hem okulda hem de futbol antrenmanlarında devamsızlık yapmayacağını vurgulayan Geçim, "Arkadaşlarıyla uyumlu olur. Kendini geliştirmek için her zaman çaba gösterir. Biz de öğrencilerimizi bu kriterlere göre değerlendirip, ödüllendiriyoruz. Amacımız onları saha içinde ve dışında örnek bir futbolcu olarak yetişmesi." dedi.

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        Galeri

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