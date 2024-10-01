FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı

Operasyonda, "FETÖ/PDY'ye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011-2014 yıllarında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski cumhuriyet savcısı Namık Yılmaz (57) yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

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