FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa cumhuriyet başsavcısı Namık Yılmaz Bursa'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa cumhuriyet başsavcısı Namık Yılmaz Bursa'da yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, "FETÖ/PDY'ye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011-2014 yıllarında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski cumhuriyet savcısı Namık Yılmaz (57) yakalandı.
Emniyete götürülen Yılmaz, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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