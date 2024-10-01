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        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa cumhuriyet başsavcısı Namık Yılmaz Bursa'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:10
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        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Bursa cumhuriyet başsavcısı Namık Yılmaz Bursa'da yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "FETÖ/PDY'ye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011-2014 yıllarında Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski cumhuriyet savcısı Namık Yılmaz (57) yakalandı.

        Emniyete götürülen Yılmaz, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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