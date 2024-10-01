Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?

        Benzer Haberler

        Bursa'da 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Bursa'da 51. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        Devriye görevinde durdurulan otomobilden firari 2 hükümlü çıktı
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapisle aranan eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı ya...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski cumhuriyet başsavcısı Bursa'da yakalandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı