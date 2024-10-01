Bursa'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.