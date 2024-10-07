Babasının böbreği 7 yaşındaki kızına umut oldu

Bursa'da doğuştan böbrek hastası Suriye uyruklu 7 yaşındaki Aye, babasından yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan Aye, son 2 yıldır yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı.

Aye'nin babası Behruz Ahmet (34), böbreğini kızına bağışlamak için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Gerekli tetkiklerin ardından Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda babadan alınan böbrek, kızına nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirbaş, henüz 7 yaşında olan Aye'nin 2 yıldır diyalize bağlı yaşam sürdüğünü anlattı.

Demirbaş, Aye'nin ameliyat sayesinde artık kana kana su içebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten sıkıntılı bir hayat yaşadı. Şu kadarcık hayatının içinde bu kadar hastalıkları sığdırdı. Sonunda bize başvurdu. Geçen hafta babasından aldığımız böbrekle hayata tekrar tutundu. Bugün de taburcu olacak. Babasından aldığımız böbreği de ilk defa retroperitonoskopik dediğimiz sırttan çıkartarak kapalı yöntemle yaptık. O açıdan özellikli bir ameliyattı."