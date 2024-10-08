TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası ilk maçında Keravnos'u ağırlayacak

TOFAŞ, daha önce 2020-2021 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Keravnos'u sahasında 78-67 ve deplasmanda da 84-74 yenmişti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.