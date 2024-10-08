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        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası ilk maçında Keravnos'u ağırlayacak

        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:59
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        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası ilk maçında Keravnos'u ağırlayacak
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        TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos'u ağırlayacak.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, Fransa'dan Nicolas Maestre, Karadağ'dan Radomir Vojinovic ve Romanya'dan Ciprian Stoica hakem üçlüsü yönetecek.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona sahasında Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak Avrupa mücadelesindeki ilk maçını da kazanmayı hedefliyor.

        TOFAŞ, daha önce 2020-2021 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Keravnos'u sahasında 78-67 ve deplasmanda da 84-74 yenmişti.

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